«الشرشابي» يجتمع بموظفي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة (صور)

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الخميس، مع موظفي ديوان عام الهيئة، وتحدث عن أهمية وثيقة التأمين ضد الحوادث لهم وخاصة العاملين الميدانيين.

وأكد رئيس هيئة النظافة أنه يقف وراء كل مجتهد يضيف للهيئة وضد كل محاولات إحباط العاملين أو خفض الروح المعنوية في الديوان.

وفي نهاية الاجتماع طلب رئيس هيئة نظافة القاهرة من الجميع بذل المزيد من الجهد ورفع شعار “الهيئة تستطيع”.

والتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لاستعراض جهود الصندوق على مستوى محافظة القاهرة، وجدول تقديم المحاضرات والندوات التوعوية وورش العمل على مستوى كافة الأحياء، وكيفية تقديم كافة الخدمات العلاجية لكل من يعانى من مشكلة إدمان المخدرات.