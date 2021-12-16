الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

محلل أمريكي: الشرق الأوسط لم يعد على رأس قائمة أولويات الولايات المتحدة

بايدن
بايدن

قال دانيال ديبتريس، المحلل الأمريكي المتخصص في الشؤون الخارجية والدفاعية في مجلة "نيوزويك"، إن الشرق الأوسط لم يعد على رأس أولويات الولايات المتحدة، كما كان في السابق وخاصة في حقبة الحرب الباردة.

وأضاف "ديبتريس" في مقال له اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تخفض الأولوية للشرق الأوسط في استراتيجيتها الكبرى بعد عقدين من المشاركة المكثفة في السياسة الداخلية للمنطقة، وذلك وسط تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بوضع موارد إضافية والاهتمام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشار المحلل الأمريكي في مقاله، إلى أنه يتم الآن تحفيز شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لاتخاذ ترتيباتهم الخاصة، لأن لدى العم سام أولويات أخرى يجب أن يركز فيها.
ولفت إلى أن فك الارتباط العسكري الأمريكي يخدم الشرق الأوسط بشكل جيد، كما أنه يخرج الولايات المتحدة ببطء من المنطقة، على الرغم من أنه لا يزال هناك ما يقرب من 45 ألف إلى 65 ألف جندي أمريكي متمركزين في الشرق الأوسط، انخفاضًا من 90 ألف جندي في أوائل عام 2020.

ونوه بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك كوكبة كبيرة من القواعد في جميع أنحاء المنطقة، إلا إن الأرقام لا تكذب، فقد كان هناك انخفاض في وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ، حتى لو لم يكن مصحوبًا بتغيير في الاستراتيجية الأساسية كما يود البعض.

وذكر أن صانعي السياسة في الولايات المتحدة، يتابعون الآثار اللاحقة لهذا التخفيض، ويصادف أن أحد النتائج الثانوية هو الاهتمام المتزايد بين حكومات الشرق الأوسط بالحل السلمي للنزاعات التي كانت موجودة بالمنطقة.
 

نيوزيوك الشؤو الخارجية الشرق الأوسط المحلل الامر

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