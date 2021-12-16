الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى قطر غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن تسيير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، رحلة جوية خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للقاء نادي الرجاء البيضاوي المغرب في نهائي كأس السوبر الإفريقية الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تلقت إخطارا من شركة مصر للطيران، يفيد بتسيير رحلة جوية خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي إلى مطار الدوحة الدولي غدا الجمعة، في تمام الساعة الرابعة عصرا، وعلى متنها 50 راكبا من اللاعبين والجهاز الفني والإداري وبعض أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأوضحت أن شركة مصر للطيران جهزت طائرة خاصة من طراز بيوينج 737/ 800 الحديثة لنقل بعثة النادي الأهلي بمرحلتي السفر والوصول، حيث ستقلع الطائرة من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وأن فريقا من العلاقات العامة من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي، سيكونا في استقبال بعثة النادي الأهلي، حيث سيتم تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة بعثة الفريق.

وتشهد المطارات ذات المقاصد السياحية خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الشتوي.

 

ميناء القاهرة الجوي مصر للطيران الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مطار الدوحة كاس السوبر الأفريقية

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