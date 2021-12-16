الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

عواصف قاتلة تضرب الولايات المتحدة من جديد وتترك الآلاف بدون كهرباء (صور)

عواصف جديدة تضرب
عواصف جديدة تضرب وسط الولايات المتحدة

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرياح القوية والعواصف ضربت عدد من الولايات الأمريكية في وقتٍ متأخر أمس الأربعاء، وبعد أقل من أسبوع من ضرب الأعاصير التاريخية لولاية كنتاكي.

وتابعت أن العواصف الأخيرة تركت مئات الآلاف من المواطنين بدون كهرباء، حيث اجتاحت العاصفة القوية وسط الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل.


وتابعت أن العاصفة التي تتحرك من كانساس إلى كندا أشعلت الحرائق في الغابات، حيث تعد هذه العواصف غير معتادة للغاية بالنسبة للغرب الأوسط في ديسمبر.

وأشارت إلى أن العاصفة المدمرة التي ضربت وسط الولايات المتحدة مساء أمس الاربعاء، أجبرت المسئؤولين على غلق الطرق السريعة.

وأضافت أن التيار الكهربائي انقطع عن مئات الآلاف من المواطنين في الغرب الأوسط في وقتٍ مبكر من يوم الخميس، بعد أن اجتاح نظام عاصفة قوي وسط الولايات المتحدة خلال الليل، مما أدى إلى ما لا يقل عن 21 تقريرًا عن الأعاصير، وتم الإبلاغ عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وأشارت إلى أن موجة العواصف التي بدأت في وقتٍ متأخر من يوم الأربعاء، قد تسببت في أضرار متفرقة وأجبرت على الإخلاء المؤقت لبرج مراقبة الحركة الجوية الرئيسي في مطار كانساس سيتي الدولي، حيث جاءت بعد أقل من أسبوع من الأعاصير التي اجتاحت ولاية كنتاكي وخمس ولايات أخرى، مما أسفر عن مقتل 88 شخصًا على الأقل.

وتابعت أنه اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، كان ما يقرب من 70 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة يخضعون لشكل من أشكال المراقبة أو التحذير من الطقس القاسي، ومن المتوقع أن يصل نظام الضغط المنخفض الذي تسبب في كثير من عواصف الأربعاء إلى جنوب كندا في وقتٍ لاحق اليوم الخميس.

وحتى وقت مبكر من يوم الخميس، كانت هناك تقارير قليلة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، حيث قُتل شخص واحد على الأقل في ولاية أيوا عندما تحطمت عربة مقطورة جرارة بسبب العاصفة، وكانت العواصف التي بلغت سرعتها 70 ميلاً في الساعة لا تزال تجتاح أجزاء من ولاية مينيسوتا، وهي قوية بما يكفي لإسقاط الأشجار وخطوط الكهرباء.

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