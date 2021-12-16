«صحة المنيا»: تحرير 339 مخالفة وإعدام 3024 كجم مواد غذائية غير صالحة

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عددًا من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، على مدار شهر نوفمبر الماضي، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء وحرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميدانية، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذَّت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 722 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وتم تحرير 339 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص.

من جانبه، أشار الدكتور علي قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إلى أنه تم إعدام 3024 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 563 كيلو حلاوة طحينية ومنتجات لحوم منتهية الصلاحية وبها تغير بالخواص الطبيعية بالإضافة إلى ضبط 1000 لتر من اللبن غير صالح للاستهلاك، لافتًا إلى أنه تم سحب 782 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك.

من ناحيةٍ أخرى، كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت عن تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصًا على سلامة وصحة الطفل المصري، وتأهيل جيل جديد خالي من الأمراض.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 13 ألف و112 طفلًا حديث الولادة خلال شهر نوفمبر الماضي، وأنه تم فحص 258 ألف و465 طفل حديث الولادة منذ بداية المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.