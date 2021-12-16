صرف صحي الإسكندرية: أمطار متواصلة على المحافظة والتعامل مع تراكمات الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن المحافظة تعرضت لأمطار متواصلة منذ مساء أمس مساءً من الساعة وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم بمناطق متفرقة على فترات متفاوتة، خلال ثالث أيام النوة.

وأضاف البيان الصادر من صرف صحي الإسكندرية، أن الأمطار استمرت اليوم صباحًا وزادت شدتها وغزارتها في معظم المناطق وتسببت في بعض تجمعات المياه في مناطق بسيطة وجارِ التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، لافتة أنه لم يتم إعاقة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار هطول الأمطار، طبقًا لما ورد لتوقعات الأرصاد لليوم الثالث على التوالي بكثافات متفاوتة وصلت إلى غزيرة جدًا في بعض المناطق، لافتًا أن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث.

وطمأن «نافع» المواطنين على استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أي تجمع بأسرع ما يمكن، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والاطمئنان على مناسيب المصارف.

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

التعامل مع تراكمات مياه الأمطار بالإسكندرية

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