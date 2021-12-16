الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل للتعريف بكيفية إدراج وإجراء متغيرات مستحضرات التجميل

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المستوردة، والتي تهدف إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية EGY COSM، والخاصة بإدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها.

وأوضحت أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢١ و٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ بإحدى فنادق القاهرة، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة إلى ممثلي شركات مستحضرات التجميل المستوردة. 

وقالت إن الورشة تبدأ من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية مساء، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الإثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز التطوير المستمر CPD.

وقالت إن التسجيل فى الندوة اليكترونياً من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/3m6faER

وكانت هيئة الدواء المصرية قد اختتمت الأسبوع الماضى البرنامج التدريبي المتقدم لقيد شركات التصنيع لدى الغير والذي استمر على مدار يومين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، بحضور ١٠٠ من ممثلي شركات تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية والأدوية العشبية لدى مصانع الأدوية، وقد تضمن الحاضرين عدد من ممثلي الشركات العاملة بالسوق الدوائي المصري مما يدعم توطين صناعة الدواء.

واستهدف البرنامج التعريف بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية الخاص بقيد شركات التصنيع لدى الغير مع إلقاء الضوء على التيسيرات الممنوحة للشركات، كما تضمن شرح للمستندات والإجراءات المتبعة لإصدار ترخيص القيد، وتوضيح كيفية التعامل مع الروابط الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات الفحص والترخيص لإصدار القيد مع توضيح أهم الإجراءات والنماذج التفتيشية.

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع الاستثمار وتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء، وحرصا على تقديم خدمة مميزة وميسرة، وإيمانا بفاعلية التواصل بين الهيئة وعملائها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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