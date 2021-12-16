الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة سيارة تاكسى بمنطقة التجمع الثالث

المتهمان
المتهمان

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس المتهمين بسرقة سيارة تاكسي بمنطقة التجمع الثالث لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.  

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة سيارة من قبل بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها وبيعها خردة التربح والكسب غير المشروع من تجارتها. 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص به وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة التجمع سرقة متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسئولون يخالفون توجهات الحكومة

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16-12-2021

وزير الإسكان يستعرض مشروعات «مدينة حدائق العاصمة»

تفاصيل زيارة رئيس «القابضة للصناعات المعدنية» لـ«مصر للألومنيوم»

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

الحالة المرورية اليوم الخميس بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

د. بهي الدين مرسي

لو لم أكن.. «لوددت أن أكون»

أسماء محفوظ

حكاية الكيندر جاردن

جلال حمام

مَنْ ينتصر.. فى حرب إثيوبيا الأهلية؟

خالد عكاشة

معضلة المقاتلين الأجانب الهاجس الممتد!

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى

حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟