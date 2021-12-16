حبس المتهمين بسرقة سيارة تاكسى بمنطقة التجمع الثالث

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس المتهمين بسرقة سيارة تاكسي بمنطقة التجمع الثالث لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة سيارة من قبل بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها وبيعها خردة التربح والكسب غير المشروع من تجارتها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الثالث من سائق يفيد بسرقة التاكسي الخاص به وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارة المسروقة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمهما بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.