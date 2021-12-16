الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوى قضائية جديدة ضد الكونجرس على خلفية أحداث الشغب في الكابيتول

مبني الكابيتول
مبني الكابيتول

أقامت إيمي هاريس، مصورة صحفية أمريكية، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد لجنة بمجلس النواب في الكونجرس اختصت بأحداث الشغب في الكابيتول يوم 6 يناير الماضي.

ذكرت المصورة أنها كانت موجودة وقت وقوع الحادث واستخدمت صورها في أحداث 6 يناير في العديد من كبرى المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأن قرار الاستدعاء يخالف قاعدة حماية الصحفيين الواردة في الدستور الأمريكي.

ويستهدف قرار الاستدعاء رقم الهاتف الخاص بهذه الصحفية وليس بمحتوى الرسائل النصية أو الإلكترونية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان المحققون يعرفون الرقم المنسوب للصحفية قبل استهدافه.

من جانبه، لقى 9 أشخاص، بينهم 6 أمريكيين، مصرعهم فجر اليوم الخميس؛ إثر تحطّم طائرة ركّاب بعد إقلاعها من سانتو دومنجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متّجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات وشركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

وقالت الشركة في بيان صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إنّه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أنّ إحدى طائراتها تعرّضت لحادث مأساوي في مطار لاس أمريكاس (مطار سانتو دومينجو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

يذكر أن الطائرة أقلعت في الساعة 17:09 (21:09 جرينتش) من مطار لا إيزابيلا الدولي (شمال غربي سانتو دومينج) وتعرّضت للحادث قرابة الساعة 17:25 بعدما كانت قد أبلغت عن حالة طارئة وحاولت الهبوط في مطار لا أميركاس (جنوب شرقي العاصمة).

وفي سياق مختلف، قررت القوات البحرية الأمريكية تسريح البحارة الرافضين لتلقى اللقاح المضاد لـفيروس كورونا على غرار ما أعلنته القوات الجوية بشأن غير المحصنين.

وكانت القوات الجوية الأمريكية، قامت بتسريح 27 شخصا لرفضهم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، ما يجعلهم أول من يتم عزلهم بسبب عصيان أمر التلقيح.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إن هؤلاء هم أول العسكريين الجويين يتم تسريحهم إداريا لأسباب تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحة أن المسرحين كانوا جميعا في فترة التجنيد الأولى، لذا كانوا أصغر سنا وأقل رتبة.

أيمي هاريس الكونجرس مجلس النواب أحداث الشغب الدستور الأمريكى

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وائل لطفي

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