تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة شنطة أجنبي بعين شمس

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة عين شمس، اليوم الخميس، تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة شنطه مواطن أجنبي لمدة 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم بأنه حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم، اصطدم قائدها بسيارة أخرى متوقفة بجانب الطريق، وحال نزول المجني عليه من السيارة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" افتعل معه مشاجرة، وأثناء ذلك قام بخطف حقيبـة يـده، وبداخلها هاتف محمول ومبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.