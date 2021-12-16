يثدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة ،أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 16-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس16-12-2021

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية، وجاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 17.62 للشراء، و17.83 جنيه للبيع، وسجل سعر الكرون السويدي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 1.729 جنيه للشراء، و1.742461جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 20.60 جنيه للشراء، 20.80 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 0.89 مقابل الدولار، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 113.72، حسبما نشرته وكالة رويتر، وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي فى آخر تحديثات البنك المركزى المصرى عند مستوى سعر 15.64 جنيه لسعر للشراء، 15.77 جنيه لسعر البيع.

وبلغ سعر الدولار الكندي 1.29 بحلول الساعة 9:58 صباحًا بتوقيت بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 73.86 بحلول الساعة 9:58 بتوقيت شرق أوروبا، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 9.13 بحلول الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت شرق أوروبا، واليوان الصيني إلى 6.36

أسعار العملات بالدول العربية مقابل الجنيه المصري

جاء سعر صرف الدينار الكويتى اليوم استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصرى، عند 49.20 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع وحافظت مستويات سعر الريال السعودي، على استقراره مقابل الجنيه المصري ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري وبلغ سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم 40.4174 جنيه للشراء، و41.748448 جنيه للبيع.