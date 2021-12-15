السيطرة على حريق شقة سكنية بأرض اللواء دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.

كانت إدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق 4 بإحدى العقارات بمنطقة أرض اللواء.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقامت القوات بعمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.