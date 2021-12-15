الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة فى المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج اليوم الأربعاء، بحبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو حشيش  و٤٠٠ جرام من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطلين للمعمل الكيماوى لفحصها .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما داخل مسكن أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت  كيلوجرامًا و٤٠٠ جرام من مخدر الاستروكس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مرج نيابة عاطلين تحقيق

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