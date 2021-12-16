الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-12-2021 للمستهلك

الأسمنت
الأسمنت

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس، استقرارًا جماعيًا لليوم الثاني على التوالي، حيث تراوح سعر طن الأسمنت البورتلاندي بين 1080 إلى 990 جنيهًا، بينما تراوح سعر طن الأسمنت الأبيض من 2500 إلى 2390 جنيهًا، في حين تراوح سعر طن الأسمنت المخلوط بين 790 إلى 770 جنيهًا، كما وصل سعر طن الأسمنت المقاوم إلى 1110 جنيهات.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 16-12-2021 للمستهلك

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 16 /12 /2021.
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1080 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1060 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1058 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1040 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1030 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المعلم 1025 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل 1025 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة السهم 1020 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلة 1000 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف 990 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 990 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

- سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2500 جنيه.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء 2460 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة 2430 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 2425 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2390 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت المخلوط

- سعر طن الأسمنت بشركة الواحة 790 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان 775 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة العمران 770 جنيها.
 

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الأربعاء 15-12-2021

أسعار الأسمنت المقاوم

- سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار 1110 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة المسلح 1100 جنيهات.

- سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر 1090 جنيهًا.

- سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر 1075 جنيهًا.

- تسعر طن الأسمنت بشركة السهم 1050 جنيهًا.

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