الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

بعد توجيهات الرئيس

بعد توجيهات الرئيس.. مصر تستعيد قوتها في مجال الزراعة

الزراعة
الزراعة

تعتبر مصر رائدة في القطاع الزراعي منذ سنوات عديدة، وتحاول قدر الإمكان التوسع في الرقعة الزراعية من أجل زيادة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ووجود فائض من أجل تصديره أيضًا.

واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة التموين، تخفيض تكاليف بعض السلع الغذائية الأساسية، وذلك بسبب زيادة المخزون الاستراتيجي وفق توجيهات القيادة السياسية والتوسع في الرقعة الزراعية، وأحدث ذلك توازنًا بالسوق المصرية بين العرض والطلب وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وتدل الأرقام والبيانات الرسمية عن زيادة الرقعة الزراعية في مصر خلال السنوات الماضية. وترصد "الدستور" أرقام ممة عن الرقعة الزراعية في مصر ومساحتها وإنتاجها.

بحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن القطاع الزراعي يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي، بمعدل نمو إيجابي 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، ويسهم بحوالي 17% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، بلغت خلال العام الماضي 5.2 مليون طن بما يعادل 2.2 مليون دولار.

وعلى صعيد الرقعة الزراعية الحالية فإن مساحتها تبلغ تبلغ 9.7 مليون فدان، في حين أن المساحة المحصولية تبلغ 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعي تبلغ 1.8 كنتيجة للاهتمام بالتوسع الرأسي.

وتسيطر الحبوب على المساحة الأكبر في الرقعة الزراعية، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة من محاصيل الحبوب 58% من المساحة المحصولية، لكنها لم تحقق سوى 33% من العائد الاقتصادي، بينما البساتين تحتل 11% من المساحة المحصولية بعائد اقتصادي 32%.

وعلى صعيد المحافظات، جاءت محافظات الوجه البحري في المرتبة الأولى، حيث بلغت مساحتها 6.3 مليون فدان بنسبة 60.6 ٪، تليها محافظات الوجه القبلي، حيث بلغت مساحتها 3.2 مليون فدان بنسبة 30.6٪، تليها المحافظات الحضرية، حيث بلغـت مساحتها 0.8 مليون فدان بنسبة 8.1٪ ثم محافظات الحدود، حيث بلغت مساحتها 0.08 مليـون فدان بنسبـة 0.7٪، وذلك من إجمالي مساحة الزمام.

وأدى ذلك إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج، بنحو 40% في العام الجاري 2021، مقارنة بما كان في العام الماضي، ووصلت الصادرات المصرية للخارج إلى نحو 29.7 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بـ21.2 مليار دولار في عام 2020.

وتمثل نسبة الإنتاج النباتى مثلت 54.66% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعي، بينما نسبة الإنتاج الحيواني تمثل 36.01% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي.

القطاع الزراعى المحاصيل التموين الاستراتيجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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