الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحالة المرورية اليوم الخميس بميادين ومحاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية
كثافات مرورية

شهدت المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، تكدسًا مروريًا في حركة السيارات؛ بالتزامن مع  ذهاب المواطنين إلى أماكن عملهم وقضاء مصالحهم، وتواجد رجال المرور على الطرق لتنظيم حركة السيارات ووقوف المواطنين على الطرق.

تكدس مروري في حركة السيارات أعلى الدائري

وشهد الطريق الدائري بمنطقة السلام حالة من التكدس المروري وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة،

وشهد الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض التكدس المروري دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي؛ بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 

القاهرة الجيزة تكدس ا مروري ا حركة السيارات الدائري التكدس المروري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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