الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز المتهم بسرقة الشقق السكنية فى مدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حجز المتهم بسرقة الشقق السكنية بمدينة بدر، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة.

وأقر المتهم بارتكابه وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر، واعترف بأنه تمكن من سرقة ٦ شقق سكنية بذات الأسلوب، وتمكن من سرقة مبالغ مالية وأغراض شخصية خفيفة الحمل قام ببيعها بأحد الأسواق بمنطقة المرج.

 وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه واقتياده لقسم الشرطة وبسؤاله أقر بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب كسر الباب مبررًا مروره بضائقة مالية دفعته لارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.  

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