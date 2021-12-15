الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

سلطان عمان والأمير تشارلز يبحثان سبل التعاون الثنائى بين البلدين

هيثم بن طارق آل سعيد
هيثم بن طارق آل سعيد

بحث سطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، والأمير تشارلز أمير ويلز، في قصر كلارنس بالعاصمة البريطانية، التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن السلطان  هيثم بن طارق والأمير تشارلز أمير ويلز يبحثان أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في العديد من المجالات، في ضوء ما يربطهما من علاقات طيبة، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين وذلك بقصر كلارنس بالعاصمة البريطانية.

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وفي وقت سابق من اليوم التقت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، ليكون أول زعيم دولة يزورها شخصيًا بعد دخولها إلى المستشفى لفترة قصيرة في أكتوبر.

 

وبحسب الصور التي  نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فقد استقبلت الملكة إليزابيث البالغة 95 عامًا من عمرها وقوفًا وبدون كمامة، السلطان هيثم بن طارق وزوجته الجليلة في قصر وندسور غرب لندن، وصافحته بدون قفازات.

 

وذكرت الوكالة: "أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وأوجه التعاون الوثيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والبريطاني".

عمان

فحوص "أولية"

ويثير الوضع الصحي للملكة التي تحكم منذ قرابة 70 عامًا، القلق منذ أن نصحها أطباؤها في 20 أكتوبر، بأخذ قسط من الراحة وقد أمضت ليلة في المستشفى لإجراء فحوص "أولية" لم تحدد طبيعتها.

 

وخفضت الملكة بشكل كبير أنشطتها، كما ألغت مشاركتها في مؤتمر المناخ الذي عقد في أسكتلندا، وتعقد معظم لقاءاتها عبر الفيديو.

عيد الميلاد

وفي السياق نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن صحيفة "ذي صن"، يتوقع أن تشارك الملكة، الثلاثاء المقبل، في مائدة غداء بقصر وندسور بمناسبة عيد الميلاد مع أفراد من عائلتها بحضور 50 شخصًا.

 

وكتبت الصحيفة أنه من الممكن إلغاء هذا الحدث في اللحظة الأخيرة، وهو الأول من نوعه منذ وفاة زوج الملكة، الأمير فيليب، في أبريل.

الأمير تشارلز قصر كلارنس بريطانيا سلطان عمان جلسة مباحثات

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