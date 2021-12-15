«التضامن»: مليون و325 ألفًا مستفيد من الدعم النقدى «كرامة»

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" بلغ مليونا و325 ألفا و930 مستفيدا حتى ديسمبر الجاري، مقارنة بمليون و335 ألفا، و762 مستفيدا على مستوى المحافظات حتى نوفمبر الماضي، والذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

من جانبه، قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن 26% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من ذوي الإعاقة، وصل عددهم مليونا و100 ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويًا، اتساقًا مع قانون رقم 10 لسنة 2018 بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد «خليل» لـ«الدستور»، أن 300 ألف مستفيد من بطاقة الخدمات المتكاملة يحصلون على دعم نقدى كرامة.

ميكنة تطبيقات الدعم النقدي

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تمت ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الإلكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، عن تطور فى موازنة الدعم النقدي منذ عام 2014 وحتى 2021.

وأكد التقرير، أن قيمة الدعم خلال 2014 - 2015 بلغت 3.70 مليار جنيه، فيما بلغ الدعم فى 2015 - 2016 حوالي 9.5 مليار جنيه، ووصل الدعم فى 2016 - 2017 إلى 12.20 مليار جنيه، وفى عام 2017 - 2018 وصلت الموازنة إلى 16.80 مليار جنيه.

وأظهر التقرير، أنه فى 2018 - 2019 بلغت الموازنة 17.56 مليار جنيه، وفى 2019- 2020 بلغت 18.50 مليار جنيه، ووصلت الموازنة إلى 19 مليار جنيه خلال 2020 - 2021، فيما تصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 – 2022.