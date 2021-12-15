مصرع سائق فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى سوهاج»

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجراءاتها في مصرع سائق سيارة ربع نقل مصرعه إثر انقلاب سيارته بالطريق الصحراوى الغربي أمام مركز البلينا جنوب سوهاج تبين أن إطار السيارة الأمامى تسبب انفجاره فى انقلاب السيارة وتم نقل جثة السائق إلى مستشفى البلينا المركزى.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بوصول المدعو محمد ح ع ٣٨ سنة سائق جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، تبين أن السائق عندما كان يسير بسيارته محملة بالبقالة والعطارة اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيمن وانقلاب السيارة على جانب الطريق ووفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

وقرر شقيقه أمين ٢٧ سنة سائق بمضمون ما جاء بالتحريات.