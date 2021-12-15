الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق فى انقلاب سيارة بـ«صحراوى سوهاج»

انقلاب سيارة بـ«صحراوي
انقلاب سيارة بـ«صحراوي

تباشر جهات التحقيق بسوهاج، إجراءاتها في مصرع سائق سيارة ربع نقل مصرعه إثر انقلاب سيارته بالطريق الصحراوى الغربي أمام مركز البلينا جنوب سوهاج  تبين أن إطار السيارة الأمامى تسبب انفجاره فى انقلاب السيارة وتم نقل جثة السائق إلى مستشفى البلينا المركزى.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بوصول المدعو محمد ح ع ٣٨ سنة سائق جثة هامدة ادعاء حادث سيارة، تبين أن السائق عندما كان يسير بسيارته محملة بالبقالة والعطارة اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الأمامى الأيمن وانقلاب السيارة على جانب الطريق ووفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

وقرر شقيقه أمين ٢٧ سنة سائق بمضمون ما جاء بالتحريات.

الطريق الصحراوي حادث سيارة مصرع سائق الطريق الصحراوي الغربي سيارة ربع نقل سائق سيارة مدير امن سوهاج أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يحاور وريثة أديب نوبل: أبى نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

تونس تخطف فوزًا قاتلًا من مصر بنصف نهائى كأس العرب

«الأرصاد» تكشف خريطة الأمطار في المحافظات ونصائح للمواطنين

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

رئيس الوزراء: الدولة جادة فى الخروج برؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

أوميكرون.. الإمارات تشدد قيود السفر على عدد من الدول اعتبارًا من الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة مصر مستمرة.. لماذا تسعى إسرائيل لـ«صفقة تبادل أسرى» مع حماس؟

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)