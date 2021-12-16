تعرف على مواعيد عمل البريد المصري في 2022

تتصدر مواعيد عمل البريد المصرى في عام 2022 محرك البحث الإلكتروني "جوجل"، نظرًا لقيام عدد من المواطنين بالبحث عن تلك المواعيد بكافة المناطق ومختلف الأوقات، بالتزامن مع مواعيد صرف معاشات بعض المواطنين عن طريق البريد الإلكتروني، باعتبارها تقدم العديد من الخدمات للمواطن المصري، وأصحاب المعاشات كبديل آمن للبنوك المصرية.

مواعيد عمل البريد المصرى في 2022



ونظرًا لأهمية لدى المواطنين، تستعرض «الدستور» مواعيد عمل البريد المصرى في 2022 ، حيث يبدأ العمل يوميا في الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، بالإضافة إلى أن هناك بعض مكاتب البريد تعمل فترتين يومين الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا والفترة المسائية تبدأ من الواحدة ونصف ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.



لمعرفة مواعيد عمل البريد المصرى في 2022 علي موقع البريد المصرى

في الوقت ذاته، قامت هيئة البريد المصري بتدشين موقع إلكتروني لخدمة المواطنين، حيث يضم الموقع الإلكتروني للبريد المصري كافة الخدمات التي يرغب المواطنيين معرفتها في حالة رغبة المواطنين معرفة أقرب مكتب بريد، بالإضافة لحجز موعد إلكترونيًا قبل التوجة إليه، ويمكنك الدخول علية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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الخدمات التي يقدمها البريد المصرى في 2022



تتضمن الخدمات التي يقدمها البريد المصري للمواطنين المصريين كل من:

أولا: صرف المعاشات

ثانيا: سحب وايداع الودائع البريدية

ثالثا: بيع الطوابع البريدية

رابعا: خدمات الدفع الإلكتروني

خامسا: التحويلات المالية

سادسا: خدمة توصيل الطرود الدولية والمحلية بين المحافظات المصرية

سابعا: تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين

ثامنا: استخراج شهادات الميلاد

تاسعا: استخراج وثائق الزواج

عاشرًا: استخراج وثائق الطلاق

كذلك استخراج بطاقات الرقم القومي واستخراج القيد العائلي وشهادات الوفاة.

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