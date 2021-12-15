عون يبحث دور البنك الدولي في تمويل توريد الغاز والكهرباء إلى لبنان

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، والمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، اليوم الأربعاء، دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسورية والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا اليوم كومار جاه، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وعرض الرئيس عون مع كومار جاه "الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني".

وأكد الرئيس عون أن" الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي".

وبدوره أشار المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والأساسية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها معدلات الفقر والبطالة إلى حد كبير.

ويقوم البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع في لبنان، خاصة مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية لآلاف المحتاجين.

وقد استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم في قصر بعبدا، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، لبحث الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان، لا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني.

وتطرقت المباحثات إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز و الكهرباء إلى لبنان عبر مصر و الأردن و سوريا، والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في إنجاز هذا الأمر، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية.