«فنون جميلة حلوان» تنظم مؤتمر التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المؤتمر العلمي الدولي الثامن بأكاديمية البحث العلمي تحت عنوان "التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ، الدكتورة جينا الفقي نائب رئيس الأكاديمية للعلاقات العلمية والثقافية، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عمرو سامي رئيس المؤتمر وعميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هالة حسنين المقرر العام للمؤتمر، وبحضور الأستاذة الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، والدكتور ياسر صقر رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون الجميلة الجامعة البريطانية، ولفيف من أساتذة الفنون والعمارة.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بهذا المنتدى للتواصل مع الجامعات العالمية وتقديمه لفرص تعاون وعرض أبحاث الباحثين للإشراف المشترك، مؤكدًا على أهمية التواصل الفعال مع شركات التكنولوجيا الرقمية لتقديم التقنيات الحديثة في مجالات العمارة والفنون، والتعرف على أحدث المعايير في هذا المجال، وكيفية استخدام الخامات والتقنيات الحديثة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشته لمواضيع هامة مثل التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة في التصميم التفاعلي في مجال الترويج البصري، بالإضافة إلى تحديات العصر والتأثير على الاتجاهات المستقبلية في التصميم، الواقع المرئي والافتراضي في الفنون والعمارة، وكذلك مناقشته لمجالات التكنولوجيا الرقمية وعلاقتها بالتعليم والفنون والتراث والثقافة.

وفى كلمته، أوضح الدكتور عمرو سامي، أن هذا المؤتمر يمثل مشاركة علمية جادة تتواكب و جهود الدولة في التحول الرقمي في جميع المجالات بهدف قيادة مصر نحو الاتجاه التكنولوجي الرقمي لبناء الجمهورية الجديدة، وتعد مشاركة أساتذة الفنون والهندسة المعمارية الدولية والإقليمية من أمريكا وإيطاليا وإندونيسيا والعراق ولبنان والأردن والسعودية توثيقا فعليا لتبادل المعرفة بطريقة تخدم النهضة العلمية وتعزيز علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة بشأن الاكتشافات والابتكارات البحثية الجديدة لخدمة البحث العلمي والمجتمع.

- وقد تقدم للمؤتمر ٤٥ بحثاً ومعارض افتراضية و١٨ متحدثاً.