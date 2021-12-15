الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل روج 90 تذكرة «شادو» في حلوان

مخدرالشادو
مخدرالشادو

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الشادو على المتعاطين، ومصادرة المضبوطات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لاتهامه بترويج كمية من الشادو المخدر على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان. 

ووردت معلومات للمقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام المدعو "م م.م.ع"، 23 سنة، عاطل ومقيم بعرب غنيم الملاءة دائرة القسم، وشهرته "م. دحه" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 90 تذكرة من مخدر الشادو، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس مصادرة المضبوطات شادو حلوان تذكرة عاطل

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