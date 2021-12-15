جونسون: نواجه أزمة حقيقية مع روسيا على حدود أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء، أن المملكة المتحدة البريطانية تواجه أزمة حقيقة مع روسيا على حدود أوكرانيا.

قال جونسون إن الأزمة على حدود أوكرانيا سيكون لها تأثيرات قوية على الجميع، مؤكدًا سنفرض مع الحلفاء عقوبات صارمة على روسيا إذا دخلت أوكرانيا.

كما حذر رئيس الوزراء البريطاني من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون كارثيًا وسينتج عنه مجموعة عقوبات اقتصادية شديدة من جانب المملكة المتحدة وحلفائها.

حسب وكالة رويترز للأنباء، قال جونسون أمام البرلمان: "إذا كانت روسيا متهورة ومجنونة لدرجة الانخراط في غزو لأراضٍ ذات سيادة تابعة لأوكرانيا، فستكون هناك مجموعة عقوبات صارمة للغاية مثل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الحلفاء".

أضاف: "سيكون هناك حتما حشد لقوات الناتو في مناطق الحدود وأي عمل من هذا القبيل سيكون كارثيًا ليس فقط لروسيا وأوكرانيا ولكن للعالم بأسره".

كان المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز هدد روسيا في أول خطاب له اليوم، الأربعاء، أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال شولتس أمام البرلمان، إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا أو حاولت انتهاك وحدة أراضيها".

وأضاف: "ننظر بقلق بالغ إلى الوضع الأمني على الحدود الروسية الأوكرانية.. وسنتحدث بصوت واحد هنا مع شركائنا الأوروبيين عبر الأطلسي"، لافتًا إلى أنه ما زال يريد حوارا مع روسيا.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أشد وعواقب أخطر ردًا على أي عداء من جانب روسيا.

في البداية، أشارت فود دير لاين إلى حشد روسيا العسكري على الحدود الأوكرانية، كما لفتت إلى المحاولة “السافرة” لتخويف الحكومة الإصلاحية في مولدوفا من خلال الضغط عليها في إمدادات الغاز في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة.

وأكدت:"يجب علينا حماية مجتمعاتنا وديمقراطياتنا من هذا النوع من لعب القوة الجيوسياسية الساخر".

ولفتت إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أشد وعواقب أخطر ردًا على أي عداء من جانب روسيا، داعية الرئيس فلاديمير بوتين إلى الالتزام بتعهداتها الدولية.

تابعت “أوضحنا ذلك بشدة: المزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا سيكون لها تكاليف باهظة على روسيا”، مؤكدة أن هناك مجموعة كاملة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعي المال والطاقة.