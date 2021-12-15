توقعات برج الدلو الفلكية لعام 2022 على جميع الأصعدة

يبحث عدد كبير من مواليد برج الدلو الهوائي، الذي يحتل المرتبة الحادية عشر في دائرة الأبراج الفلكية، عن معرفة التوقعات الفلكية الخاصة بهم للعام الجديد، ووفقا لما هو متوقع لمواليد هذا البرج فإن توقعات برج الدلو الفلكلية لعام 2022 ستكون جيدة إلى درجة متوسطة، وحركة الفلك على مدار أشهر العام سوف تجعله يواجه حالات راحة وهدوء ويعقبها حالات تحدِ ومواجهة خاصة علي الأصعدة العملية، كما أن هناك احتمالية بالسفر، وفقا لموقع horscope.

حركة الفلك الخاصة ببرج الدلو لعام 2022

في شهر أبريل العام المقبل سيتحرك كوكب المشترى، وبعدها ستعقبه حركة كوكب زحل، ولحركة الفلك هذه تأثيرات متباينة بالإيجاب والسلب على برج الدلو.

التوقعات الفلكية لبرج الدلو لعام 2022

توقعات برج الدلو في الحب 2022



وفقًا لتوقعات برج الدلو في الحب لعام 2022، فإن حظوظك في العاطفة موفقة إلى حد كبير وقد تواجه بعض المشاكل مع شريكك في بداية الأشهر الأولى، ومع مرور الأشهر الأربعة الأولى سيجلب باقي العام حظوظا أفضل في الحب.

توقعات برج الدلو الوظيفية 2022



وفقًا لتوقعات برج الدلو الوظيفي لعام 2022، قد تواجه بعض التحديات وبعض الصعود والهبوط هذا العام، وإذا كنت موظفا حكوميا أو لديك شريكًا، قد تحصل علي صفقة مربحة وعمد التعامل مع الأمور المالية لهذا العام ينصح بالتعامل مع الأمور بصبر عندما تصبح مرهقة.

وإذا كان بعض مواليد برج الدلو عاطلون فهناك احتمال لحصولهم علي وظيفة جديدة هذا العام، وقد يكون الجزء الأخير من العام أكثر ازدهارًا بالنسبة لك.

توقعات برج الدلو المالية لعام 2022



أما بالنسبة إلى توقعات برج الدلو المالية، فهذا العام سينعمون بفائض مالي، ومع ذلك ستكون نفقاتهم المالية كبيرة لدرجة أنهم لن يامكنوا من الادخار لشراء بعض الأشياء التي يرغبون بها.

توقعات برج الدلو العلمية 2022



وفقًا لتوقعات برج الدلو العلمية لعام 2022، فسيكون عاما ميسرًا على الطلبة الذين سيلنحقون بالدراسة حديثا، بينما الطلبة المسجلين بالفعل نتائجهم ستكون متوسطة، وتمثل الفترة بداية من شهر يناير إلى مارس فترة حظ تعليمية، ويُنصح بالعمل الجاد لأنه قد يجلب فرصًا وحظًا أفضل لطلاب الدلو هذا العام.