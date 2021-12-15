ضبط 6500 قرص مخدر في حملات اليوم الواحد

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى ، الأمن العام" ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات من تحقيق ضبط «كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (مسجل جنائى ، ونجلته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل» حال تواجدهما بدائرة القسم بالقاهرة.

وضبط «كمية من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول» بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز.

وضبط «500 قرص مخدر متنوع، مبلغ مالى ، هاتف محمول» بحوزة «إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ، مبلغ مالى بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وضبط طبنجة مطموسة الأرقام، 71 قرص منشط ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وضبط كمية من مخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المحمودية.

ونجحت الجهود في ضبط أسطوانة لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وضبط 6000 قرص مخدر متنوع ، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، ونجحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية بمنطقة “السحر والجمال” في ضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.