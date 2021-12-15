قيمتها مليون جنيه.. سقوط تجار مخدرات بـ10 كيلو حشيش في المنيا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات تصل قيمتها لمليون جنيه، بمحافظة المنيا.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط إثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.