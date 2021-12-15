الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مُحكم بحريني بـ«العالمية للقرآن الكريم»: المسابقة في مصر تحمل عبق التاريخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجه الشيخ مصعب عبدالرازق محمد شريف المحكم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم من مملكة البحرين، الشكر لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة للمسابقة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه ورعايته للمسابقة والوقوف على أدق التفاصيل في هذه المسابقة، مبينًا أن له شخصيًّا تاريخ مع هذه المسابقة ففي عام 2003م كان أحد المتسابقين بها، وحصل فيها على المركز الأول وهو الآن محكم بها. 

وقال عبدالرازق إنه قد سبق له وزار مصر أربع زيارات متمنيًا أن تتجدد هذه الزيارات مرات ومرات، مؤكدًا أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر تحمل عبق التاريخ، وتذكرنا بقراء مصر العظام، ومكانتهم في قلوب العالم أجمع، ومكانة الأزهر الشريف في قلوب العالم وتاريخه المشرف.

وأضاف أن الفائز في هذه المسابقة يفرح بذلك فرحًا عظيمًا وخاصةً دولته التي أرسلته ليمثلها بالمسابقة، لأن مصر بلد القرآن وأهلها أهل القرآن وبلد الأزهر الشريف.

ومن جانبه، أشاد السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي بالمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم وبالتنظيم الرائع الذي شاهده بنفسه.

وأكد كبير مستشاري الاتحاد البرلماني أن هذه المسابقة حدث عالمي على أرض الكنانة يضم عددًا كبيرًا من دول العالم، مبينًا أن وزير الأوقاف يعمل على تصحيح الصورة غير الصحيحة للدين الإسلامي داخل وخارج مصر، وأن الأوقاف لها دور هام جدًا عالميًّا ودوليًّا، وتعمل بصورة فاعلة على نشر الفكر الوسطي في العالم كله، فهي مؤسسة وسطية تعلي قيم التسامح والوطنية، ونحن كبرلمان دولي نلمس دورها المؤثر والمشرف عالميًا.

 

الشيخ مصعب عبد الرازق محمد شريف جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التفاصيل في هذه المسابقة

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وائل لطفي

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