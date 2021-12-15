الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية العراقية: منح 420 جواز مرور لإعادة العالقين على حدود بيلاروسيا

العالقين على حدود
العالقين على حدود بيلاروسيا

 منحت وزارة الخارجية العراقية 420 جواز مرور للعراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا والراغبين فى العودة إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن الوزارة منحت جوازات المرور للعراقيين الراغبين بالعودة طوعاً من العالقين على حدود بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن منح جوازات المرور جاء ضمن جهود سفارتي العراق في موسكو ووارسو، ومن خلال الفرق القنصلية الميدانية في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وأضاف: أنه تلبية لطلب مهاجرين عراقيين في بولندا توجه وفد قنصلي من سفارة العراق لدى وارسو إلى الحدود الألمانية البولندية، لمنح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة طوعاً إلى العراق، والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية العراقية إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكر المُتحدِّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف في بيان، أنّ الوزارة تمكنت من تحقيق 9 رحلات للإجلاء من مينسك بواقع 3556 مسافرًا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.

ومنح 383 جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا وبولندا.

وأضاف أن جهود الوزارة وسفارتي العراق في موسكو ووارسو مستمرة لدعم مسار العودة طوعًا للراغبين من المهاجرين العراقيين ومنح جوازات المرور، مشيرًا إلى أن الوفود القنصليّة لا تزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا، وليتوانيا ولاتفيا.

 

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