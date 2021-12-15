إيداع رضيع مُلقى في «شوارع حلوان» دار رعاية

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، بإيداع طفل حديث الولادة ملقى في منطقة العزبة البحرية بمدينة حلوان، دار رعاية، عقب الاطمئنان على حالته الصحية وإعداد تقرير للتضامن الاجتماعي عن حالته.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة؛ لبيان ماهية مرتكب الواقعة، وتحديد هويته، وضبطه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على طفل ملقى بمنطقة العزبة البحرية بدائرة القسم، وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبيّن أن عاملا عثر على طفل حديث الولادة، يرتدي كامل ملابسه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.