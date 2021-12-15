الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع رضيع مُلقى في «شوارع حلوان» دار رعاية

الطفل
الطفل

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الثلاثاء، بإيداع طفل حديث الولادة ملقى في منطقة العزبة البحرية بمدينة حلوان، دار رعاية، عقب الاطمئنان على حالته الصحية وإعداد تقرير للتضامن الاجتماعي عن حالته.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة؛ لبيان ماهية مرتكب الواقعة، وتحديد هويته، وضبطه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على طفل ملقى بمنطقة العزبة البحرية بدائرة القسم، وبالانتقال إلى المكان وبالفحص تبيّن أن عاملا عثر على طفل حديث الولادة، يرتدي كامل ملابسه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

نيابة حلوان الجزئية دار رعاية تضامن الاجتماعي ايداع طفل حديث الولادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

وزير الري: إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

خطاب هام من التعليم بشأن سداد رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية

زراعة بورسعيد: الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني لمحصول بنجر السكر

إعلان جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمى.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟