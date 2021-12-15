الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

السيدة
السيدة

تفحص النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، كاميرات المراقبة في واقعة الاعتداء على ربة منزل بسبب خلافات الجيرة فى منطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن تعرضها لإصابات بأنحاء جسدها، وقررت النيابة تفريغ الكاميرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان بالمنطقة ومحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه 3 أشخاص من جيرانها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح.

وذكرت المجني عليها، أن المتهمين اعتدوا عليها بالضرب، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

 

النيابة العامة بشمال الجيزة ربة منزل الاعتداء تفريغ الكاميرات خلافات الجيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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