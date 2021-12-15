تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

تفحص النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، كاميرات المراقبة في واقعة الاعتداء على ربة منزل بسبب خلافات الجيرة فى منطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن تعرضها لإصابات بأنحاء جسدها، وقررت النيابة تفريغ الكاميرات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان بالمنطقة ومحل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقى بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه 3 أشخاص من جيرانها بالاعتداء عليها بالضرب، والتسبب في إصابتها بعدة جروح.

وذكرت المجني عليها، أن المتهمين اعتدوا عليها بالضرب، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.