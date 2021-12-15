التحقيق مع مستريح نصب على المواطنين فى ملايين الجنيهات بالشرقية

تباشر النيابة العامة في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع نصاب اشترك مع آخرين في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال على عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة، وقررت النيابة حجزه على ذمة تحريات المباحث.

التحريات دلت على أن المتهم وشركائه استغلوا ضحاياهم بعد إيهامهم بالتحصل على أرباح بنسب مرتفعة نظير توظيف أموالهم في تجارتهم المزعومة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات من عدد من أهالي مركز ومدينة أبو كبير، يتهمون فيه كلًا من: أ م م م، وشهرته الشيخ أحمد، ومحمد م م، بالنصب عليهم والتحصل منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بزعم توظيفها في تجارة الدواجن نظير أرباح مرتفعة.

وأشارت البلاغات، إلى أن الأول كان وسيلة التواصل بين الضحايا والثاني، وعن طريقه تم الاستيلاء على أموالهم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأول، وجارٍ ضبط وإحضار المتهم الثاني.