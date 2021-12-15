الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تزويد كاميرات مراقبة بمحيط إغلاق جزئي لمحور المشير طنطاوى

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

زودت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، كاميرات مراقبة بمحيط إجراء أعمال إنشائية بمحور المشير طنطاوي فى اتجاه كوبري التسعين بالقاهرة، مما يستلزم غلقا جزئيا للطريق يستغرق أسبوعا، منعا لظهور كثافات السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لحين انتهاء تلك الأعمال.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتعليق "كمرات" معدنية بمحور المشير طنطاوى، مما يستلزم استقطاع حارة مرورية بمنتصف الطريق القادم من منطقة أعلى المشير الغربى اتجاه كوبرى التسعين مع استبقاء حركة المرور طولى وصولاً أمام منطقة دار الوقود، على أن يتم تنفيذ الأعمال بدءاً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً حتى يوم الإثنين الموافق 20/12/2021.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

منعا للزحام المشير طنطاوي محور إغلاق جزئي الادارة العامة لمرور القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

خطاب هام من التعليم بشأن سداد رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية

البورصة تسترد جزءًا من خسائرها بمستهل التعاملات.. وصعود جماعى للمؤشرات

تحقيقات ضبط متهمين بسرقة المساكن فى مدينة نصر

«الصحة النفسية» تكشف عن نتائج حملات فحص موظفي الدولة للمخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟