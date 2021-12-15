أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والمهجر

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر، وبلاد المهجر عددًا من الفعاليات والزيارات خلال الأسبوع الجاري.

إذ تستعد إيبارشية اليونان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليًا لبناء دير باسم القديس الأنبا أنطونيوس في قرية كسيرونومي بإقليم وسط اليونان تبلغ مساحة الأرض التي اشتراها الأنبا بافلوس أسقف الإيبارشية لبناء الدير 23 ألف متر مربع، وهي السابقة الأولى أن تُبنَى منشأة تابعة للكنيسة القبطية باسم "دير" في دولة اليونان، وتستعد الإيبارشية حاليًا لبدء أعمال البناء.

اجتماع كهنة شرق المنيا

صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا والآباء أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية القداس الإلهي، صباح أمس، في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل (مقر المطرانية)، وعُقِد بعده الاجتماع الشهري لمجمع الكهنة، والذي استضاف القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة.

نيافة الأنبا بولس يشارك في تجنيز الأب كميل إسحق بمونتريال

شارك نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا، يوم الأربعاء الماضي، في تجنيز الأب كميل إسحق كاهن كاتدرائية السيدة العذراء ومار يعقوب النصيبيني التابعة لإيبارشية السريان الأرثوذكس في مونتريال.

حيث قدم نيافة الأنبا بولس ووفد من إيبارشيتنا هناك التعزية باسم الكنيسة القبطية لنيافة المطران مار أثناسيوس إيليا باهي، ولأسرة الأب المتنيح وأبناء الكنيسة السريانية بكندا.

لقاء لمغتربي "أبو قرقاص" في بني سويف

أقامت أسرة الأنبا أرسانيوس لمغتربي إيبارشية أبو قرقاص في بني سويف، اللقاء الثاني لها هذا العام، بدير السيدة العذراء في بياض.

تناول اللقاء الذي جاء بعنوان "اكسب وكسب غيرك" مناقشة كيفية اكتشاف الطاقات واستخدام الوزنات، كما تخللت اللقاء بعض الفقرات والاطمئنان على أحوال الشباب المغتربين.



اجتماع كهنة شبين القناطر

صلى الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر والآباء أعضاء مجمع كهنة الإيبارشية القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة السيدة العذراء بأبو زعبل (مقر المطرانية)، وعُقِد بعده الاجتماع الشهري لمجمع الكهنة، حيث تناول موضوعًا عن الكاهن والرعاية ومحاسبة النفس في نهاية السنة والاهتمام بخدمة إخوة الرب بشكل تنموي.



لقاء مجمع كهنة إيبارشية "أوتاوا ومونتريال"

نظم مجمع كهنة إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا، لقاءًا روحيًّا للآباء أعضائه في دير القديس الأنبا أنطونيوس في بيرث مع نيافة الأنبا بولس أسقف الإيبارشية.

جاء موضوع اللقاء حول الكهنوت من خلال دراسة ومناقشات في الرسالة إلى العبرانيين، كما ناقش نيافته بعض الأمور الرعوية والإدارية والتنظيمية مع الآباء.