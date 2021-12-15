طقس بارد وأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء

تستمر جميع قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، في تنفيذ خطة استعداد قصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول على المحافظات المعرضة لها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المناطق السكنية والسياحية والطرق الرئيسية بالمناطق المعرضة للأمطار، وتنفيذ منشآت الحماية من السيول.

أمطار على مناطق متفرقة بمحافظات الجمهورية

ياتى ذلك فيما كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تمتد إلى مناطق أخرى بالمحافظات، اليوم الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الري، عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين، غدًا الخميس.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات الأمطار، عن استمرار الطقس المعتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، كما يكون مائلاً للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بالإضافة إلى ذلك يسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على بقية الأنحاء مع زيادة فرص سقوط الأمطار.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول بمختلف المحافظات، مع متابعتها من خلال نماذج التنبؤ وقياس معدلاتها باستمرار.

غرف عمليات لمتابعة معدلات الأمطار

كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، وضع الخطط اللازمة لمتابعة مناسيب المياه في جميع الترع والمصارف والمجاري المائية، والمتابعة من خلال غرفة عمليات مركزية تتصل بغرف بالمحافظات، وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية.

الجدير بالذكر أنه تم وضع خطة استعداد لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة خرائط الأمطار لمدة ثلاثة أيام وتحديثها كل ست ساعات.

