«صدى الكلمات» أمسية شعرية بصالون الأوبرا الثقافى على المسرح الصغير

تحت عنوان "صدى الكلمات"، يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية شعرية جديدة، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في أمسية "صدى الكلمات"، مجموعة من شعراء الفصحى من بينهم الشعراء: أحمد مرسي، محمد عرب صالح، أحمد جمال مدني، دعاء رخا وتقدمها الشاعرة سامية سلوم ويتخلل الأمسية فقرة غنائية للمطرب محمد سامي .

ــ حفل لموسيقي الجاز على المسرح الكبير

في سياق متصل، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل فني تحييه فرقة كايرو ستيبس بقيادة المايسترو ناير ناجى، ومشاركة المنشد الشيخ إيهاب يونس، الفنانة دينا الوديدى.والعازفين: إيڤيلين هوبر علي الهارب، ميولو فرانسل علي الساكسفون والكلارنيت.

يتضمن الحفل باقة متنوعة من الأعمال الخاصة بفريق كايرو ستيبس والتى تمزج بين موسيقى الجاز ذات الجذور الإفريقية مع الشكل الموسيقى الصوفى منها إسكندرية، ألف، نوبى، بكرة، خليجي، أمبير، سلطان، شمس، جاردن سيتي، جروبي كافيه، سيوة، يا مالك القدر، إنفراج، أوليه كايرو، وغيرها.

الجدير بالذكر أن فريق "كايرو ستيبس"، فريق جاز صوفي عالمي يتكون من عازفين مصريين وألمان، تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصري الموسيقار باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي الألماني ماتيس فراي، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عالمية، كما نال شهرة واسعة داخل مصر من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 .

ــ عرض "العقلاء" على مسرح سيد درويش

وفي السادسة مساء اليوم أيضا، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا على مسرح يقدمه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، تدريب كل من: الفنان أيمن مصطفى، الفنانة ندى غالب، الفنانة شمس إبراهيم.

ومصاحبة موسيقية للفنان على الخبيري حيث يقدم كورال أطفال أوبرا الإسكندريةو خلال الفاصل الأول من الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال.

بينما في الفاصل الثانى من الحفل يقدم أطفال الفرقة "أوبريت العقلاء"، فكرة وكلمات أبو السعود الإبيارى، ومن ألحان الملحن الراحل عزت الجاهلى.

يشار إلي أن كورال أطفال أوبرا الاسكندرية، كان قد تأسس فى الموسم الفنى لعام 2011 وقدم مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة للأطفال التى نالت أعجابهم حيث قاموا بتقديم "أوبريت الليلة الكبيرة" وأوبريت "الدندورما"، تحمل الحفلات دائما شعار كامل العدد.