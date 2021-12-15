بلاغ جديد من بسمة وهبة ضد أميرة بدر وأحمد سالم

حررت الإعلامية بسمة وهبة، بلاغا ضد الإعلامية أميرة بدر والإعلامي أحمد سالم، تتهمها بإهانتها وسبها في برنامجها "ورا الشمس" المذاع على فضائية “الشمس” خلال شهر رمضان الماضى، إلا أن جهات التحقيق قررت حفظ البلاغ.

وعلى الرغم من مرور وقت طويل على الواقعة إلا أن الإعلامية بسمة وهبة تقدمت بطلب لفتح التحقيق مرة أخرى فى الواقعة، وهو ما استجابت له جهات التحقيق.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة حررت بلاغا ضد الإعلامية أميرة بدر حمل رقم 1611 لسنة 2021 إداري قسم ثالث أكتوبر، ضد الإعلاميان أحمد سالم وأميرة بدر تتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير بأفظع الألفاظ في برنامجها "ورا الشمس" المذاع على فضائية الشمس.

وقال البلاغ إن الإعلامية أميرة بدر استضافت الإعلامي أحمد سالم، في برنامجها المذاع على فضائية الشمس بتاريخ 22 أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الإعلامية وضيفها خاضا في عرضها وسبها وقذفها من أجل التشهير بها والتقليل من شأنها لدى جمهورها خاصة بعد نشر الحلقة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في أضرار بالغة للإعلامية بسمة وهبة.

وأضاف أن الإعلامية أميرة بدر وجهت سؤالا للإعلامي أحمد سالم قائلة: "ليه مابتحبش الإعلامية بسمة وهبة، ليه كدة" بلهجة سخرية واضحة، ليقوم الإعلامي بالرد عليها قائلا: "أنا عملتلها بلوك عشان لا تشوفني في وشها ولا أشوف صفحتها وكل واحد في حاله.. لكن فيه مشكلة هتحصل أنا بحس إن البلوك بيمنع المشكلة"، لترد عليه الإعلامية قائلة: "يعني حركة البلوك دي من أنواع الإهانة" وسإلته عن سبب البلوك ليرد عليها الإعلامي قائلا إن وهبة من إعلاميين الـ Airpeace مما يحمل إهانة كبيرة لها.