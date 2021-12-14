الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«فضيحة».. طلب إحاطة بشأن تطوير ملعب وهمي في المنوفية

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من أحمد حجازي بشأن إسناد أرض ملعب بقرية بتبس مركز تلا بالمنوفية إلى إحدى الشركات لرفع كفاءته وتطويره دون وجود الملعب على أرض الواقع.

ووجه د.محمود حسين، انتقادات لمسؤولي الوزارة، متسائلًا عن المتسبب في ذلك الإسناد الوهمي، حسب ما دار في اللجنة.

لفت حسين إلى أنه أثناء انعقاد اللجنة ورد إليه مكاتبة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية موجهًا إلى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية وغير ممهورًا بتوقيع عن عدم وجود أرض لإنشاء ملعب بمركز شباب بتبس.

وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن ذلك البيان مخالفًا لنموذج الإسناد الذي قدمته الجهة الإدارية المركزية في بداية مناقشة طلب الإحاطة، موجهًا حديثه لمسئولي وزارة الشباب قائلاً: "دي فضيحة في وزارة الرياضة هناك تهمة تدليس وفساد".

أضاف رئيس لجنة الشباب أن "تلك الواقعة تؤكد أننا أمام جريمة منظمة مثبتة بالأدلة انتهت إلى إسناد الملعب غير الموجود إلى شركة مقاولات".

وتساءل:"مَن المسؤول الذي قام بإسناد ملعب مركز الشباب غير الموجود للمقاول وتواطئ معه؟، علمًا بأن عملية الإسناد معقدة تحتاج إلى معاينات ولجان هندسية وقرارات تبدأ من الإدارات الفرعية وتنتهي بالإدارة المركزية للمنشآت".

في نهاية الاجتماع أوصى رئيس لجنة الشباب التحقيق في تلك الواقعة ومعرفة المسؤول المتسبب في ذلك، مع إفادة اللجنة بنتيجة التحقيق خلال فترة وجيزة.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب النائب الدكتور محمود حسين وزارة الشباب محافطة المنوفية

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