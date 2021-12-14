وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يشارك في احتفالات اليوم الوطني البحريني

أقيم صباح اليوم، بمناسبة اليوم الوطنى الخمسين للمملكة، في مقر جامعة الدول العربية، بدعوة من السفير البحريني هشام الجودر، شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحفل.

وأهدى السفير البحريني وفد التنسيقية، درع المملكة، فيما التقى الوفد أعضاء الاتحاد العربي للتطوع بقيادة السيد حسن بوهزاع، بحثا خلاله سبل التعاون المشترك.

وضم وفد التنسيقية، النواب محمد إسماعيل وأحمد مقلد ودعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما ضم الوفد كل من، حسن ضوة، وسارة أشرف، وحسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وأحمد عبدالصمد، وجميلة زكي، وأمين بدر أعضاء التنسيقية.

وأعرب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في حفل اليوم الوطني البحريني، مؤكدين على متانة العلاقات التي تربط القاهرة والمنامة.

وفد التنسيقية يشارك باحتفالات اليوم الوطني البحريني