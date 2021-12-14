«الصحة»: 734 مليون جنيه تكلفة توفير الأدوية المستخدمة فى علاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توافر الأدوية الخاصة للتعامل مع فيروس كورونا في المستشفيات والجهات التابعة للوزارة، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي بتكلفة 734 مليونا و78 ألف جنيه، وتجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية بتكلفة 88 مليونا و950 ألف جنيه، وذلك خلال العام 2020/2021، من خلال الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الغرفة المركزية للأدوية تم استحداثها خلال العام الجاري لتأمين مخزون استراتيجي وتوفير احتياجات المستشفيات والجهات التابعة للوزارة من الأدوية الخاصة؛ للتعامل مع فيروس كوورنا وأدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الغرفة معنية بـ(تطبيق سياسات العمل الصيدلي طبقاً لمعايير الجودة، التأكد من تقديم أفضل خدمة دوائية لمرضى، الارتقاء بكفاءة الكوادر الصيدلانية، ترشيد استهلاك الدواء والمستحضرات الطبية لتوفير موارد الدولة، المساهمة في رفع مؤشر أداء المنشآت الصحية من خلال الإشراف ومتابعة المؤشرات الخاصة بمقدمي الخدمة الصيدلانية، ضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء).

من جانبه، أشار الدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية على مستوى المحافظات للصيادلة لرفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية، فضلاً عن عقد المؤتمرات والندوات الطبية لمواكبة المستجدات العالمية والدولية في مجال الصحة والدواء.

وتابع "طه" أنه بالرغم من التحديات التي تواجه دول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، تعد مصر من أوائل الدول التي تمكنت من توفير جميع الأدوية من خارج البلاد طبقاً للبروتوكولات العالمية وإدراجها في المستشفيات والهيئات التابعة للوزارة لإدراجها ضمن الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع التحديثات العالمية للأدوية المستخدمة لعلاج مرضى فيروس كورونا، لافتاً إلى سعي الدولة الدائم إلى توطين صناعة الدواء محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي.