الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية الوايلي» إلى 25 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية  والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الوايلي "لجلسة 25 ديسمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللى.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الأزهر والأوقاف والإفتاء لفحص الكتب المضبوطة مع المتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الاول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب"تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

ارهاب متهمين محاكمة مجمع محاكم طرة خلية إرهابية

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