الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

نوة ستضرب الإسكندرية خلال أيام.. كل ما تريد معرفته عن «الفيضة الصغرى»

نوة
نوة

تتعرض الاسكندرية فى التاسع عشر من ديسمبر كل عام، للفيضة الصغرى، وهى من النوات الخطيرة التى تضرب المحافظة، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى لها،ونستعرض أبرز المعلومات عنها:

-تهب نوة الفيضة الصغري علي محافظة الإسكندرية وتستمر ٥ أيام، وقد سميت بهذا الاسم لان البحر يفيض خلالها.

-تكون شديدة الامطار والرياح، بالإضافة إلى أرتفاع موج البحر خلالها مما يؤدي لتوقف رحلات الصيد.

وتستعد محافظة الاسكندرية لهذه النوة بكثير من الغجراءات والتى أعلن عنها اللواء محمد الشريف، محافظ الأقليم وقررت المحافظة الدفع بعدد من سيارات كسح المياه إلى المناطق الساخنة والأنفاق تحسبالزيادة حدة الأمطار على مدار اليوم.

وأعلنت المحافظة أيضا خلال بيان صحفى لها أن غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥يستقبلان  طوال اليوم، شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

ونصحت المحافظة الصيادين بالتوقف عن الرحلات خلال النوة التى تستمر لمدة 5 أيام، وأشارت خلال بيانها أنه تنصح المواطنين بتوخى الحذر أثناء السير فى الشوارع وأيضًا اثناء القيادة.

جدير بالذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي إحدى نوات الشتاء العنيفة، تأتي من الاتجاه الشمالي الشرقي وتكون ممطرة غالبا.

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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