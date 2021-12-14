مصرع يمني سقط في بئر «الأسانسير» من «السابع» ببولاق الدكرور

لقي مُسن يمني مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من الطابق السابع في بئر المصعد بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن مأمور القسم تلقى بلاغًا، بسقوط شخص من علو بأحد عقارات شارع العشرين، وتبين أنه يمني الجنسية، يبلغ من العمر 67 سنة، وسقط من الطابق السابع في بئر المصعد.

وكشفت التحريات أن كابينة المصعد لم تكن متواجدة، فسقط من الطابق السابع وتوفي في الحال.