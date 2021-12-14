الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خطفونى وسرقوا الحَلق».. حيلة ابنة دبلوماسى أجنبى للهرب من الامتحان

فتاة
فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة حيلة لجأت إليها ابنة دبلوماسي أجنبي للهرب من أداء الامتحانات فادعت اختطاف مجهول لها وسرقة قرطها الذهبي. 

وفحصت المباحث بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا تقدم به دبلوماسي أجنبي، قال فيه إنّ مجهولا اختطف ابنته صاحبة الـ11 عاما، وسرق قرطها الذهبي، وبيّنت التحريات عدم صحة أقوال الطفلة، وأنّها اختلقت الواقعة للتهرب من أداء امتحان.

وكان المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، تلقى بلاغا من دبلوماسي أجنبي، أفاد فيه بأنّ ابنته (11 عاما)، طالبة في المدرسة الباكستانية بالزمالك، أخبرته أنّه حال استقلالها المصعد من الطابق السادس فوجئت بشخص مجهول كمم فمها، وصعد بها إلى الطابق الـ11، وكان معه شخص آخر، واستوليا على قرطها الذهبي. 

وأوضحت التحريات المكثفة التي جرت حول الواقعة، عدم صحة أقوال الطفلة، وبإعادة مناقشتها اعترفت أنّها اختلقت الواقعة للتغيّب عن المدرسة بسبب الامتحان، وقدّمت القرط من حقيبتها.

الجيزة ابنة دبلوماسي دبلوماسي أجنبي الامتحانات سرقة

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