الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالاشتراك مع قريبها.. سيدة تسرق زوجها خوفًا من الزواج عليها فى الدقهلية

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيدة متورطة في سرقة زوجها بالاشتراك مع قريبها في محافظة الدقهلية.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية، من مالك مصنع ملابس يفيد فيه اكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المُبلغ وآخر على صلة قرابة بها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافت زوجة المُبلغ أنها اعتقدت أن زوجها في طريقه للزواج من أخرى فقامت بتسليم المسروقات لقريبها لإخفائها، الذي أضاف أنه قام بإيداع جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك .

وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه وباقى المسروقات، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على سداد ديونه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة.

مديرية أمن الدقهلية الزواج وزارة الداخلية سرقة قسم شرطة المنزلة

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وائل لطفي

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