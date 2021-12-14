الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك المركزى يكشف أسباب تراجع معدل التضخم فى نوفمبر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر، جاء نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الموسمي، وارتفاع أسعار الإيجارات، وأسعار السلع و الخدمات الطبية، وخدمات المطاعم والمقاهي.

وأوضح التقرير، أن هناك تراجعًا في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة تماشيًا مع نمطها الموسمي، وحد من ذلك جزئيًا ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الزيوت.

وتراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر السابق، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أشارت إلى استقرار المستوى العام لأسعار شهر نوفمبر 2021.

وكان التضخم السنوي قد سجل 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.

وعلى المستوى السنوي، فقد سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 9.3%، بينما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 12.6%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 2.9%، والملابس والأحذية بـ2.2%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا 4.3%.

وزاد الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 2.2%، وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3%.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع النقل والمواصلات ارتفاعاً 4.3%، وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 0.6%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 11.6%، والتعليم 13.9%، والمطاعم والفنادق 3.2%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.6%.

مصر تعليم ملابس تراجع المركزى بيان البنك جمهور صيانة النقل ارتفاع

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محو ثقافة العداء للسياحة

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