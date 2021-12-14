الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره القبرصي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره القبرصي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في العاصمة نيقوسيا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والتبادل التجاري والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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والتقى شكري بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، في مستهل زيارته إلى نيقوسيا، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء ذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين والحرص المشترك لقيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات قدمًا.

القبرصي وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد حافظ نيقوسيا عبد الفتاح السيسي رسالة

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