ضبط 77.7 طن مواد غذائية فاسدة في 33 قضية غش غذائي

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1251 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها : «ضبط 156 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 5٫700 طن، و ضبط 33 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 77٫757 طن ،13627 عبوة مختلفة، 994980 قطعة، 50 لتر، ضبط 13 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 11٫720 طن، ضبط 18 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 500 كيلو جرام، 477 عبوة مختلفة ، 87443 قطعة».

كما تم ضبط 26 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 45150 لتر ، 3 اسطوانات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، و العرض على النيابة للتحقيق.