النيابة تستعجل التحريات الأمنية حول عصابة «السيارات»

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بسرعة ورود التحريات الأمنية حول قيام تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك بمنطقة التجمع .

كانت مباحث القاهرة، قد تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، في إطار ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة؛ وهما شخصان لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة البحيرة "أمكن ضبطه") بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضافوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب بالاشتراك مع شخصين لهما معلومات جنائية.

باستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها كما تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.